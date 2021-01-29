財會通過於灣仔起康健中心　議員質疑公私營合作有問題

立法會財務委員會今午(29日)在26票贊成、1票反對下，通過在灣仔加路連山道的用地興建地區康健中心，涉款逾1.6億元。但有議員提及現時公私營合作模式有問題，質疑為何政府仍以此方式興建，擔心日後有爭議。另會上亦通過涉款逾7億元的地下雨水渠修復工程，相關工程涉及12個地區，共長約19公里。

議員梁志祥認為，政府是次的做法令人感覺是因為「就手」，指該地是政府與私人項目合作，關注日後的保養問題。議員周浩鼎則認為，是次選址令人有感是公私合營，難免屆時會出現業權和操作爭議，擔心未來政府興建康健中心時會以同一方式興建。

議員陳沛然認為發展模式有問題，他表示現時有老人院和社區設施是以公私營合作，但當中出現問題，例如不知道入口在哪，亦指政府以混合模式讓私人發展商賣地，質疑為何仍需要向財務委員會申請撥款，「點解要嚟財委會攞錢打地基，乜唔係人哋幫你起咩？」

建築署總建築師(管理統籌分處2)葉青雲解釋，在地契條款內曾列明各項要求，包括要求發展商需要在設計過程中向政府遞交圖則，政府屆時有機會表達意見，他又指，如出現工程超支，將由承建商承擔。

財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)劉焱則解釋指，政府有多種發展模式，亦會將設施造價納入賣地成本，而是次政府當局則選擇在批地前委托發展商協助興建指定設施，因此與地價不會對沖。