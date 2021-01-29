威院女醫生收手錶與病人同被控　不涉貪污意圖獲判無罪　

威爾斯親王醫院女醫生於2016年診治一名肺炎男病人，病人康復後為答謝救命之恩，特意贈送一隻手錶給她，但她沒有向醫院管理局申報便收取該謝禮，結果兩人一同被檢控，案件今天（29日）在屯門法院裁決。裁判官接納被告的辯解，指兩人均沒有貪污意圖，事件因醫管局訓練不足和該女醫生疏忽而引起，分別裁定涉案醫生和病人公職人員接受利益及向公職人員提供利益罪不成立。

女被告雷頌恩（41歲）案發時是醫管局副顧問醫生，在威爾斯親王醫院內科及藥物治療部工作，她已於2017年10月辭職。涉案病人邱玉來（57歲）於2016年6月因患肺炎入住威院，同年7月出院，雷是邱的其中一名主診醫生。邱於2016年12月26日將價值1.9萬港元的手錶放在病房，雷得悉後拿走手錶，曾想退回給邱但不果，雷詢問上司後，上司稱可收下，雷遂將手錶帶回家，但之後未曾使用。

裁判官表示，涉案手錶沒有嵌上黃金或鑽石，它雖然是常見牌子，但不等於雷必定知道它的價值，就雷表示不清楚它的價值，法庭雖有保留，但不能排除屬實。在考慮兩名被告有否貪污意圖時，邱將手錶拿到病房，而非直接交給雷，雷拿到手錶後亦向上司詢問意見，故兩名被告不是暗地送贈和收取禮物，故沒有貪污意圖。

裁判官續指，有證供顯示，即使行醫多年的醫生也未必熟悉指引，事件屬醫管局訓練不足，加上雷自己疏忽，沒有向醫管局，並同時收到上司的錯誤意見。法庭又接納邱出於報恩心態才送禮給雷，這情況在病人間經常出現，但病人若因禮物太貴重而需負刑責，無疑太過嚴苛。裁判官接納兩名被告在案中均有合理辯解，裁定兩人無罪。