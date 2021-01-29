政黨不滿八達通壟斷市場　促各交通補貼涵蓋其他電子支付

電子支付必成趨勢，惟本港目前多項交通優惠或津貼措施，均只適用於八達通，其他電子支付工具未能受惠。有政黨今(29日)到政府總部請願，不滿政府推出2元乘車優惠及公共交通費用補貼等計劃被八達通壟斷，認為「易乘碼」(EasyGo)等近年開始興起的電子支付工具不被涵蓋，有違智慧城市的理念，促當局可研究納入其他電子支付。

工聯會會九龍東總幹事鄧家彪表示，港鐵上星期起已加裝二維碼入閘機，部分綠色專線小巴、全線龍運巴士及部分新巴及城巴上亦已可使用「易乘碼」掃碼搭車，但卻未能涵蓋在多項交通補貼之中。他稱由於八達通以外的支付系統不受惠，令不少市民原先想用新支付方式，卻因補貼問題而未有選用。

政府早前宣布擴大2元乘車優惠至60至64歲人士，料明年第一季起實施。他指出，若政府容許透過其他電子支付方式發放交通津貼及優惠，使用者只需要在電話程式增加相關基本個人資料及作出確認，相信可提早至今年內實施有關優惠。他又建議政府各項福利支付，尤其是進入內地的廣東計劃及福建計劃，應可透過電子錢包，即支付寶或微信支付等發放。