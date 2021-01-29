本港失業率高企　多個勞工團體聯署促政府正視問題

因應新冠肺炎疫情，本港失業率升至6.6%。多個勞工團體指，失業人數逼近25萬，不少打工仔女手停口停，斥政府對勞工界提出的救失業建議的回應有欠積極。他們今午(29日)與勞工及福利局局長羅致光會面，並提交聯署信，要求立即發放為期6個月、每月9000元的失業援助金、放寬申領失業綜援門檻等措施。

港九勞工社團聯會主席林振昇表示，政府應在水深火熱中，利用財政儲備救市，明白雖然政府資源有限，但希望能改變思維並集中資源，協助受疫情影響的人。他又認為，政府資助發放模式不一，舉例指如領隊等行業可直接領取資助，但飲食業、美容業等受疫情影響的從業員則未能直接領取，促請政府不要再以「貪方便」的方法，以證件統計資源。

工聯會理事長黃國表示，本港的失業問題愈來愈嚴重，認為政府應採取有效指施，他又指世界各國都設有失業援助金，商界亦不反對，希望政府會再次考慮。香港公務員總工會主席馮傳宗則認為，政府在施政上有太多考慮下，認為應要拋開一些問題，回應市民訴求。

勞工界聯署涉及的工會總數至少有550間，會員則有約64萬人，他們亦要求政府投放更多資源增加再培訓名額，並提高培訓津貼，以及積極創造更多臨時性職位。