林建名追思會花海布置　名人送花牌悼念

大名娛樂老闆、富商林建名本月8日因淋巴癌病逝，享年84歲，早前低調地在香港殯儀館出殯，今日（29日)其家屬舉行追思會。會場布置以花海設計，用菊花、蘭花和滿天星白色花為主，中間一個巨型紅心花牌，由林的4名子女林煒珊、林煒琦、林煒珽和林孝信致送，林建名胞弟林建岳及英皇集團主席楊受成的花牌，亦擺放在顯眼位置。家人形容林建名是滄海一聲笑，一生將歡樂帶給大家，故希望追思會的儀式予人感覺輕輕鬆鬆。

大會派發的場刊，撰寫林建名的生平簡介及以家庭、慈善、政商、體育及演藝設計成圖輯，4子女亦有寫悼文，場刊後印有滄海一聲笑的歌詞及寫着「永遠懷念開心大少」幾個字。林建岳到達殯儀館時神情哀傷，雙手合十表示：「遲啲再講，（唔捨得？）當然啦，（心情平伏未？）大家有心啦！」

林煒珊及林煒珽接受傳媒訪問時表示，「爹哋離世我哋十分痛心，佢生前樂善好施，對公益貢獻良多，充滿正能量和正氣，好重視朋友性格，相識滿天下，所以今日有咁多朋友及團體出席。」提到早前喪禮低調進行，她指原因是因出席朋友眾多，加上儀式又多，疫情下難於控制，故分開進行，今日亦會分開人流。提到父親遺願，她說：「心願好多，都完成咗好多，遺體會葬在家族墓園。」