警偵破201宗網上購物騙案　拘21人涉款近100萬元

警方為打擊網上購物騙案，網絡安全及科技罪案調查科聯同5個總區，由前日(27日)至今日(29日)一連3日，展開代號「鐵將」的行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕13男8女(17至52歲)。行動中，警方破獲201宗網上購物騙案，涉款約100萬港元。

大埔警區助理指揮官(刑事)署理警司宋程慧表示，當中牽涉一個社交網站專頁代購騙案，去年4月至11月期間，警方一共接獲156宗報案，指他們透過該個社交網站專頁，代購特別版遊戲主機、模型及手錶等，並以速遞形式送貨，該專頁亦要受害人交出所有款項，或支付額外保證金。當收錢後，該專頁負責人以各種原因延遲送貨，最終封鎖買家。

大埔警區重案組接手調查後，於前日及昨日(28日)在全港各區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕8男6女(18至52歲)，檢獲多部電腦、電腦硬碟、手提電話及銀行卡等，行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於2月下旬至3月上旬向警方報到。

網罪科高級督察徐蔚螢指，警方亦留意到有騙徒在社交平台以優惠價出售海鮮、肉類、水果、紅酒及海味乾貨等。通常騙徒透過轉數快等不同的支付工具收款後，便將買家列入黑名單。騙徒為增加說服力，會刊登廣告，及聘請打手為其專頁營造良好印象。警方發現專頁通常剛營運數日，無實體店或辦公室，並會從其他網站偷圖，騙徒亦會訛稱貨品被扣關及結業清貨，故將貨品低價出售。

網罪科總督察趙建業稱，警方於去年1月至11月接獲6060宗網上購物騙案，損失近5,000萬港元，在案件宗數及損失金額上，俱比前年同期上升近2倍，呼籲市民一旦有懷疑，可搜尋買家資料以確保安全。另外，臨近節日，市民在選購禮物時應加倍小心，可以選擇當面交收、貨到付款等方式以減低風險。