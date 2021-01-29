男生藏萬用刀罪成候判　同行男生因警方出錯脫罪

兩名男學生於前年11月11日「大三罷」當天，在鰂魚涌被截查搜出萬用刀、膠索帶、螺旋鉗、泳鏡及生理鹽水等物品，因而被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。案件今（29日）在東區法院裁決，1人罪成但1人脫罪。裁判官張志偉指，警方處理其中一名被告時，無論認人、拘留以至交收證物的過程都有出錯，故判該被告無罪。而罪成被告則被還押至2月19日，待法庭索取一系列報告後判刑。

案發時分別為17歲的學生周銘鴻及另一名16歲嚴姓男生，被控於19年11月11日在鰂魚涌康怡廣場北座外，管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，周管有一把可摺萬用刀，嚴則管有3包塑膠索帶及一把螺旋鉗。周被裁定罪成，而嚴則脫罪。

雖然周指被捕時遭胡椒噴霧射中眼睛，而且警員未有警誡的便向他發問，他不知道自己有緘默權，故其招認屬非自願作出。惟裁判官指當時警員未有視他為疑犯，故沒有警誡亦屬合理。加上周沒有回應警員對他藏有萬用刀的提問，只說：「揼啲嘢出馬路堵吓路」，反映他其實知道自己有緘默權。加上他的背囊藏有堵路人士常用的基本裝備，萬用刀可以撬開地磚，內附的剪刀可以剪斷索帶。基於環境證供及其招認，裁定他罪名成立。

至於嚴姓男學生同樣有招認口供，惟裁判官認為當時警員以閒聊的方式代替警誡並不理想，因會令被告鬆懈，甚至在誘導的情況下作出回應，故法庭不接納嚴的招認口供。加上警方處理嚴姓男生的案件時錯漏百出，拘捕警員口供的可信性成疑，證物警員不但寫錯被告的姓名，又將證物錯誤交給另一同僚，令法庭無法確認嚴是否就是犯案者，故判他無罪。