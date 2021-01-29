中方不再承認BNO效力　法律界料續處理雙重國籍問題

梁美芬估計後續會處理雙重國籍的機會高，但強調最終仍視乎中英雙方的協調而定。

因應英國今日(29日)稱，自後日(31日)起持英國國民（海外）護照（BNO）的港人可申請居留簽證，中國外交部即時作出反制，指後日起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。有法律界人士認為，事件已屬外交事務，並估計會按雙方斡旋結果而定後續走勢，不排除下一步會處理港人雙重國籍的問題。而法庭日後亦應在不違反外交部決定的大原則下，在需要時特別註明要交出「旅遊證件及BNO」，以防有人違反保釋條件。

本身是大律師的議員梁美芬認為，中方今次的決定，是國與國之間最低程度的回應，惟被問到這會否只是中方反制的第一步時，梁估計後續會處理雙重國籍的機會高，不過強調最終仍會視乎中英雙方在BNO問題上的協調而定，因現時有關問題已升級到外界層面的政治決定。至於按現時的決定，對目前BNO持有人的影響是不能再使用BNO出入香港，惟他們仍能使用BNO入境英國。

另一方面，民主黨前主席胡志偉早前因為沒有交出BNO而違反「交出所有旅遊證件」的保釋條件，最終被撤回保釋及要即時還押候審。然而，在中方不承認BNO作旅行證件後，有關情況是否意味不再存在？

被問到若法庭日後要求疑犯以「交出所有旅遊證件」作保釋條件，BNO是否仍包括在內時，香港中小型律師行協會創會會長兼律師陳曼琪表示，本港法院對於旅行證件的定義不能與外交部的決定有所衝突，但為防止有人透過合法或非法的條例離開香港，陳建議法庭日後在文字表述上須更加精準，如列明「旅遊證件及BNO」，而非單以「旅遊證件」空泛概括，以避免違反保釋條件的情況出現。

身兼律師的司法及法律事務委員會主席張國鈞則指，據他所知，現時法庭要求被告交出旅遊證件作保釋時，被告需要填寫一張表格以詳細剔選申報其所持有的旅遊證件，惟是否不用交出BNO，張認為需要作詳細研究，但他強調所有保釋條件都應以防止潛逃為目的。對於中方會否進一步處理雙重國籍問題，張認為要視乎英方把BNO當作政治工具操作的程度，而以他觀察，情況似乎正朝為雙重國籍劃線的方向進發。