BNO不被視為旅遊證件和身份證明　葉劉：國際認受性必受影響

葉劉淑儀指措施可打擊BNO護照在國際的認受性和流動性。

中國外交部今日(29日) 宣布，後日(31日) 起不再承認英國國民（海外）護照（BNO）為旅行證件和身份證明。曾任保安局局長的議員葉劉淑儀今午表示，入境處應跟進外交部的決定，通知航空公司及旅行社，規定訪港旅客不可持有BNO護照入境，但若持有BNO護照到外國，則由該國決定是否承認。但她相信和中國友好的國家，可能會應中國外交部的要求，不承認BNO護照作為旅遊證件，措施可打擊BNO護照在國際的認受性和流動性。

葉劉續說，港人若到外國的中國領事館求助，不會展示BNO護照，應使用特區護照，措施是配合英國即將於開放讓持有BNO護照的港人申請BNO居留簽證的新安排。她又指，因特區護照和全球超過170個國家有免簽證安排，因此港人毋須靠BNO護照到海外旅行。

議員葛珮帆則表示，支持外交部作出反制措施，她批評英國的新安排違反《中英聯合聲明》，對港人而言，也是一個陷阱，因英國在脫歐後面對很大的經濟問題，港人須有足夠的積蓄到當地生活，擔心新安排會引發嚴重的外交問題，表明反對新安排，她希望港人「三思而後行」。