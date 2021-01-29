中年漢快餐店內舞刀大罵年輕人　官勸放下仇恨判囚3月

中年漢前年10月進入一間麥當勞後，大罵在場年輕人造成社會不便，又先後在麥當勞內外舞刀，最終遭「私了」受傷，警方事後上門將他拘捕，控他一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告今（29日）在屯門法院認罪，裁判官水佳麗指當時社會極度撕裂，陷入瘋狂狀態，被告自己亦付出代價，希望他頓悟放下仇恨，判他入獄3個月。

案情指，被告黎浩然（46歲）於2019年10月5日晚上進入屯門康德花園附近的麥當勞，拿刀揮舞15秒，指罵青少年造成社會不便，之後再到門外舞刀。警方稍後根據閉路電視和市民片段上門拘捕被告，他聲稱因怕被人認出才帶刀自衞，警員事後將他送到屯門醫院療傷。

辯方求情稱，被告和女友經營廚具生意，受社會事件影響而生意變差，所以在快餐店內變得激動，事後更被不知名人士用垃圾桶和雜物追打，致血流披面暈倒街上，甦醒後才自行回家，事後更患上永久創傷後遺症。律師又指被告同意自己一時愚蠢，但其行為沒令人受傷，反令自己受嚴重襲擊，強調「要罰已經罰晒」。

裁判官同意被告多年沒有犯案，已經改過自新，又認同他心腸不壞，但勸他縱然不認同他人意見，但要謹記不可放任自己行為，要三思而後行，最終判他入獄3個月。