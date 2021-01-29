政府擬推電話卡實名制　鴨寮街商戶憂生意重挫需轉行

為打擊不法之徒使用匿名電話卡犯罪，港府今(29日)公布，擬就舉行電話卡實名登記制作1個月公眾諮詢，建議電話卡用戶須提供姓名、身份證號碼、出生日期等資料作登記，方便執法部門調查。

於鴨寮街售賣電話卡10多年的楊小姐認為，政府對諮詢一事欠足夠宣傳，對此感「一頭霧水」，她本人亦是從客戶口中得悉。她擔心實名登記制定必重挫生意，對生計造成影響，盼政府不要「全盤封殺」，要求所有電話卡均要實名。做了3年儲值卡生意的張小姐亦認為，新例推行後應「無辦法繼續做生意」，或要轉行。她續指，購買電話卡人士的原因多為數據不足、或不想上台繳月費人士，不是所有人都是以犯罪為目的，對打擊罪案不一定有作用。

就港府實行電話卡實名登記制度諮詢，商戶黃小姐認為1個月的諮詢期並不足夠，加上未有充分諮詢商戶意見，對他們的生計造成極大影響。她又指出，購買俗稱「太空卡」的儲值卡多為老人家，即使是68港元月費對他們來說仍是巨大的負擔，相反購買一張電話卡只需數十港元便可用一年，因此「太空卡」對很多老人家來說極為便利。若要實名登記，會涉及個人資料及私隱等問題，商戶難以幫助不識字的老人家去進行登記，推行實名制實在為他們造成極大不便。

市民黃先生認為實名登記對自己無太大影響，甚至坦言「從來都無用過(儲值卡)」，就政府規定每名用戶只可登記不多於3張儲值卡，他認為不算方便，反問「咁一家5口點算」。亦有市民不太同意推行計劃，陳先生認為「好似好麻煩」，不少儲值卡會定時推出優惠，會較「上台」便宜，「經濟能力無咁好咪買儲值卡用囉」，認為有其必要性。陳小姐亦同意儲值卡在港有必要性，對一些經常離港的商務客，或留學生而言「唔會想被合約綁死」，質疑政策是否「一刀切」。