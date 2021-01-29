過去一周現6宗紅潮　至今未收到魚類死亡報告

本港過去一周水域發現6宗紅潮，除首宗和第四宗紅潮仍未消退，另外4宗紅潮均已經消退，漁農自然護理署迄今並無收到有關該6宗紅潮的魚類死亡報告，由於紅潮的出現為自然現象，該署實施的浮游植物監測計劃。將繼續主動監測紅潮出現的情況，以減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。

該署表示，市民和海事處人員在上周六(23日)，分別於大灘海及藍巴勒海峽近海興路發現首宗和第二宗紅潮，並在本周二(26日)分別於南丫島蘆荻灣及烏溪沙發現第三及第五宗紅潮，而環境保護署人員於長洲東灣泳灘發現第四宗紅潮，及後在昨日(28日)由養魚戶於船灣避風塘發現第六宗紅潮。

第二至第五宗紅潮均由常見於本港水域的夜光藻組成，不含毒素，而首宗及第六宗紅潮分別由常見於本港水域的球形棕囊藻和不含毒素的血紅赤潮藻組成。根據外國文獻記載，球形棕囊藻可產生泡沫，或會影響魚類。

該署已提醒塔門、較流灣、深灣、往灣、鴨洲、吉澳、澳背塘、西流江、沙頭角、馬灣、蘆荻灣、索罟灣、長沙灣、鹽田仔、鹽田仔東、榕樹凹及老虎笏魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，並適時增氧。