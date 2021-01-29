BNO申領人數急增　去年首11個月較前年多逾13倍

港人申請英國國民（海外）護照（BNO）以倍數急升，根據東網記者向英國政府護照辦公室獲得的最新數字，BNO發行數量由2018年全年的19,569本至去年首11個月的277,291萬本，升幅高達13倍，數字驚人。本港去年6月30日實施《港區國安法》，BNO發行量更在7月起暴漲，由平均每日約297本增至約1491本，升幅逾4倍。

東網記者近日根據英國的資訊自由法，向英國政府護照辦公室查詢有關BNO的發行數字，發現數字升幅驚人，去年首11個月發行277,291本BNO，較去年全年的154,218增加近80%，其中約22.5萬本為續領的護照。相比2018年的19,569本，升幅高達13倍。

若分析市面上正在流通的BNO數量，在2015年至2018年間大約為14至17萬本，至去年上升至約31.5萬本，而截至上月4日，流通的數量已升破59萬本，較前年上升近88%。截止上月4日，市面已有逾59萬本BNO流通，若以本港人口約750萬人推算，即現時每12.7名港人便有1人持有BNO護照。

若分析去年首11個月發行的BNO數字，單在去年7月發行24,973本，較6月的7,719本上升逾2倍，與《港區國安法》實施的時間相若。隨後數月的數字持續上升，至10月發行量升破60,905本BNO。根據統計，去年1至6月共發行53,524本BNO，平均每日約297本，後已增至7至11月的223,767本，平均每日約1491本。