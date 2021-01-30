警冚荃灣麻雀檔拘6男女兼發告票

新冠肺炎疫情逾一年仍未止息，不法分子無視風險繼續開設賭檔播毒。荃灣警區特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日（29日）晚上約9時30分進行打擊非法賭博行動，突擊搜查荃灣青山公路21號一店舖，搗破一個非法麻雀賭檔。

行動中，一名姓劉(66歲)男子涉嫌「經營賭博場所」被捕；其餘3男2女(42至72歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。6名被捕男女同時涉嫌違反「禁聚令」，警員亦向他們發出定額罰款通知書。與此同時，行動中亦檢獲2部電動麻雀機、4副麻雀及大約4,900港元賭款，所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，不但「清零」無期，第4波疫情更愈演愈烈，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款5百萬元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪；一經定罪，最高可處罰款為3萬元及監禁9個月。市民切勿以身試法。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。