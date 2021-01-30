東方日報A1：英方違諾賦居權　中方反制揸BNO禁過關

英國政府將於當地下周日（31日）開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的港人申請BNO居留簽證，相關持有人可於2月23日起使用手機應用程式申請，並延長「特許入境許可（LOTR）」至3月底。中國外交部指英方公然違背承諾，隨即公布反制措施，開放居留簽證的同日，中方將不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。特區政府其後發表聲明配合中央措施，不承認BNO作為有效旅行證件和身份證明。

因應香港去年實施《港區國安法》，英國政府宣布向持BNO港人及其受養人提供入籍途徑，可透過LOTR提前抵英，為期6個月，下周日起可與家人申請特別簽證在英國居留。英國外交部公布的方案指，下月23日起持BNO的港人，以及其持BNO、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）附生物特徵護照的合資格家屬，可利用手機應用程式掃描其護照及完成申請，整個過程可在家完成。今次是英國政府首次容許非EEA公民透過手機應用程式申請。

英國首相約翰遜發聲明指，英方向持BNO港人提供在英生活、工作和安居的新途徑，對此感自豪。而英方重視與港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，捍衞自由和自治，這是英國和香港都重視的價值。英方又指，去年7月15日至今年1月13日期間，約7,000名持BNO港人及其受養人透過LOTR抵英，政府決定延長有關許可，以配合新簽證計劃完全數碼化，特許入境者毋須立即申請新簽證。

中方迅速公布反制措施，中國外交部發言人趙立堅表示，於英方開放予BNO港人申請居留簽證的同日，中方將不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。趙表示，英方徹底改變原本中英諒解的BNO性質，是公然違背承諾。而英方執意炮製所謂量身訂製的政策，是試圖把大批港人變成二等英國公民，且嚴重侵犯中國主權、粗暴干涉中國內政及香港事務，中方對此強烈憤慨，堅決反對。

特區政府晚上發表聲明，批評英方的舉措明顯是進行政治炒作，同時為賺取經濟利益，認為英方不應藉BNO舉措作「政治遮醜布」護航。特區政府同樣表示將不承認BNO作為有效旅行證件，由本月31日起，BNO不能用於在香港出入境，亦不會獲承認為任何形式的身份證明。

此外，入境處截至上月已簽發、並仍在有效期內的香港特區護照有近580萬本，特區護照持有人可享免簽證前往167個國家或地區，特區政府會繼續致力爭取更多有關的待遇。而極少數非中國籍香港永久性居民，若他們只持有BNO護照，可向入境處申領簽證身份書，以作國際旅行之用。

英國媒體報道，英國近年來與中國在新疆人權以及港版國安法等議題上不斷發生摩擦，兩國關係迅速惡化，英國有可能應拜登政府之邀，加入有「亞洲北約」之稱的美澳日印「四方安全對話」組織，聯手對抗中國。

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