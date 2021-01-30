Dr.東：面癱源於風邪入侵人體　中醫囑減疲勞免寒風襲面

面部肌肉不受控、即俗稱「面癱」的情況，在民間有「鬼風」、「邪風」之說，但註冊中醫師解釋，面癱的原因是「風中經絡」，即風邪侵襲人體經絡，部分人的面部經絡血氣難以正常運行，面部肌肉因此無法正常活動，這屬「內風」；另一種「外風」如過度被冷風吹，寒冷導致無遮掩的面部受到物理刺激而面部活動受影響。中醫指，體質屬陰虛、血陰的人，例如長者和產後婦女患上面癱的風險較高，呼籲市民保持充足睡眠、減少壓力，避免血氣耗損。

坊間有說，人們若在深宵被不明風吹襲後，一覺醒來不能皺眉、不能完全閉合眼睛，甚至難以露齒笑等，便是面癱，此為遭受「鬼風」侵襲。註冊中醫師邱宇鋒解釋，面癱其實是「風中經絡」，原因有「外風」和「內風」，外風是指風邪和風寒，人不慎吹風受寒，風邪侵襲經絡，引致痹阻、氣血不𣈱；而內風則指人的臟腑機能失調，引致過勞、飲食不節、缺乏休息、憂心過度等，導致血虛、陰虛或者燥熱，最後出現面癱問題。

邱指出，一般而言，面癱患者通常是一邊面不能活動，皺眉、眨眼、鼓腮和露齒笑等動作受影響。醫師望診時，可看到患者的額頭皺紋消失，鼻唇溝變淺、人中移位、咀角向正常無事一側歪斜。嚴重時，患者出現口角流涎、耳朵會對聲音過敏或舌頭損失三分之二味覺。

此外，人體過度遭受冷風吹襲，物理上受刺激，亦可能引致面癱危機。邱醫師指，吹風受寒，面部會收縮，從而刺激到面部神經，最後出現面癱情況。只要解除肩頸緊張，把肩頸位置移回原位，鬆動面部神經，這類問題便可解決。

邱又稱，治療面癱有多種方法，包括內服中藥、針灸、艾灸和拔罐，日常生活習慣都需要改變，飲食清淡，少吃冷及辛辣煎炸食物，要保持充足睡眠，勿過度操勞，同時保持心情愉快，否則耗損氣血。他補充指，當咀角一側歪斜，可以近部取穴方式，按摩地倉和頰車空位，可以紓緩面癱。

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