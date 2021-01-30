天水圍停牌男酒後駕駛遇查　狂飆10公里涉4宗罪被捕

一名姓鍾(28歲)男子於今日(30日)凌晨零時許，駕駛私家車接載一名姓袁(20歲)男子，其後私家車停泊在天水圍天恩路，適時警方新界北總區交通部警員巡邏而至，發現車上兩人形迹可疑，於是上前截查。惟有人懷疑作賊心虛，隨即驅車往天水圍醫院方向逃去。

私家車沿天瑞路、朗天路及山下路高速狂飆，及至元朗公園北路時懷疑失控，撞倒一個停車場車閘，惟司機未有落車處理，繼續經馬田路及馬棠路往凹頭方向逃走。警方沿途追截，及後終在阜財街截停私家車，惟車上兩人未有就範，棄車往又新街方向狂奔，未幾即被警員追至，期間鍾男情緒激動，警員一度動用警棍制服。

鍾在接受警方酒精呼氣測試時錄得度數但無超標，惟警方經調查後揭發他正在停牌期間，於是以涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「交通意外無人受傷-肇事後不顧而去」拘捕鍾，而該名姓袁男乘客亦涉嫌「協助及教唆他人停牌期間駕駛」及「協助及教唆他人駕駛時沒有第三者保險」被捕，兩人正被扣留調查。案件交由新界北總區交通意外調查隊跟進。