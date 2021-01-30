政府邀醫療機構等營辦接種中心　冀首批疫苗到港即展開接種

新冠肺炎疫情未止，港府將陸續安排市民接種疫苗，負責統籌新冠疫苗接種的聶德權指，內地復星醫藥及德國BioNTech研發的「復必泰」疫苗料下月底到港，期望屆時可立即啟動接種計劃，當局已邀請各個醫療機構、大學及醫護組織等協助營辦接種中心，由於中心營運至少半年，當局正徵召不同部門人員參與行政工作，負責中心運作、登記及管理等。

聶德權今(30日)指，當局正就接種疫苗進行兩個層面的工作，其一是預備社區疫苗接種中心。他稱，「復必泰」疫苗料下月底到港，屆時18區會設接種中心，朝8晚8運作，為期至少半年。當局目前正進行籌備工作，徵召不同部門人員參與行政支援工作，要有較長期的人手調配安排，預料中心需要20至30名行政支援人員。

當局亦已邀請不同的醫療機構及組織協助營辦接種中心，包括醫管局各醫院聯網、衞生署、私家醫院、私人醫療機構、大學、醫護組織等。

第二個層面是私家診所的疫苗接種計劃，當局會邀請私家醫生參與該計劃，等收到醫生的回覆後，再進行跟進工作，包括如何預訂及運送疫苗、診所需要的裝備等。

他又指，衞生署正與各個疫苗供應商保持緊密聯繫，確認供港時間。被問到會否放棄科興疫苗，他指對方正整理第3期臨床數據，專家委員會審視該些數據後，才進行後續工作。至於英國牛津大學及阿斯利康合作研發的疫苗則相信要待第二季尾到港，港府正物色第四款疫苗。

身兼政府疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅則稱，「復必泰」疫苗保護力很高，惟有較多副作用，包括發燒等，長者是否適用這款疫苗，仍要視乎最新數據。至於內地的科興及國藥疫苗未提交第3期臨床數據，但已在內地接種，他強調，接種情況不能與第三期臨床數據，因未必詳細了解接種後的副作用。