舊樓喉管失修亂駁　天井衞生堪憂恐播毒　專家促勿擅自改動

新冠肺炎疫情持續蔓延，唐樓林立的紅磡黃埔街，其中1幢唐樓因喉管老化日久失修，污水隨喉管及牆身滲裂處噴出，直射數米遠的大廈天井，衞生情況堪憂，播疫風險非常高。測量師學會建築政策小組主席何鉅業今早(30日)在電台節目表示，圍封式天井通常出現在舊式樓宇，但近年個別大廈在喉管的維修保養上較為疏忽，市民亦較多使用抽油煙機或抽氣扇等，將污濁的空氣抽入屋內，在圍封式天井有煙囪效應是自然現象，在疫情下應思考如何預防。

他又指，部分舊樓業主改裝喉管時，並非依循原有設計，甚至將廢水管及污水管接駁，可能會導致病毒傳播。何建議，市民若在廚房及廁所聞到異味便要關窗，避免有污濁空氣入屋，並確保喉管沒有破漏，而抽氣扇及抽油煙機不要開得太大，日常可將客廳及房間的窗打開，並打開門留有少許門隙，保持室內足夠通風。

工程界立法會議員盧偉國指出，不論新樓或舊樓，業主都要做好污水渠保養，亦不應擅自改動。由於現時疫情爆發較嚴重地區，均有較多舊式大廈，更有確診個案來自三無大廈，或缺乏良好管理，他認為長遠而言可進行「聯廈聯管」，建議政府委聘物業管理公司管理三無大廈，資源上加以配合，並鼓勵住戶管理樓宇問題。