大部分港人持特區護照不影響旅行　業界提醒旅客須有合法證件

香港去年7月實施《港區國安法》後，英國宣布向持英國國民(海外)護照(BNO)的香港人，提供定居英國途徑，而港府昨日(29日)發聲明配合中國反制措施，自明日(31日)起，BNO將不能用於在香港出入境，亦不會獲承認為任何形式的身份證明。旅遊業界表示，旅行代理商有責任提醒顧客上述措施，而在新冠肺炎疫情下，目前出入境的旅客不多，且大部分市民持有特區護照，相信相關措施對旅客和業界影響不大。

香港旅遊業議會名譽顧問胡兆英指，旅遊業現時仍處於冰封狀態，疫情的影響大於一切，因此上述措施對業界影響不大，又稱即使市民沒有特區護照，申領亦不是難事。他又指，由於部分旅客以往只持有BNO護照，因此旅行代理商有責任提醒顧客，若沒有合法證件，就不能成行。

香港旅遊業議會主席黃進達同樣認為，新措施對港人和業界沒有迫切性影響，但若有特殊緊急情況，港人或需另覓方法，盡快申請臨時證件出入境。他續指，大部分港人持有特區護照，並享有免簽證，估計不影響他們使用特區護照旅行。至於航空公司在外地為港人辦理登記手續時，是否須跟從新措施則未能確認，但黃預料港人若持BNO護照順利登機，入境香港應不成問題。