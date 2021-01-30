紅磡區內多處現鐵馬陣　居民儲定糧食防突襲封區

政府預告未來仍有封區行動，而紅磡指定區域中近日再多2幢大廈被納入強制檢測名單，居民擔心成下一個封區目標。有九龍城區議員表示，昨日(29日)下午發現有貨車搬運大量鐵馬，並放置在紅磡多個地方，引來封區疑雲。有區內居民昨晚得悉事件後，恐周末會被「突襲式」封區，今早(30日)紛紛落街備好食糧，做好隨時封區的準備。

紅磡漆咸道北樂嘉大廈以及溫思勞街31號因在指定區域內出現確診個案，昨日被納入強制檢測大廈名單之中。九龍城區議員任國棟昨晚在其Facebook表示，稱昨午在多個地方目擊出現鐵馬陣，包括家維邨停車場內、寶來街仁孚車行外、黃埔街行人天橋下面及世界殯儀館外。多名居民留意指擔心遭突襲封區，又批評政府做法引起恐慌。

東網記者今早到上述地方巡視，發現該些鐵馬仍然放置在路旁，並用橙色膠帶封住，但現場未見有政府人員進行圍封動作。居民黃女士指，該些鐵馬似是幾日前已放置在該處，十分擔心會突然封區，故今早已備好糧食。她又指紅磡區內較多確診個案，認為若全區檢測可求得安心。

另一居民陳女士表示，由女兒口中獲悉紅磡區內到處都有鐵馬，可能隨時封區，故今日已立刻買好未來幾日的食材，自己亦會加強防疫措施，如買餸時盡量不用現金，改用八達通減少身體接觸。她稱封區必然會為居民帶來不便，但不幸被封也只能無奈接受。