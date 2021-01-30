九龍城區單日增11宗確診　樂民新邨樂基樓佔4宗

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（29日）新增50宗確診個案，初步確診個案有逾30宗。九龍城區單日新增11宗確診個案，超過油尖旺區發現8宗個案，恐成新一個爆疫區。區內有7宗個案來自紅磡指定區域以外，4宗居樂民新邨樂基樓。此外，港島東區爆疫未止，早前被列「受限區域」的北角東發大廈再多1宗個案，毗鄰的新都城大廈A座亦新增3個案。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，其他地區疫情持續，新界區則集中在元朗及荃灣，兩區錄得新增個案，包括荃灣綠楊新邨R座、荃灣海濱花園海逸閣、荃灣中心南寧樓、深井麗都花園4座、元朗洪福邨洪悅樓、元朗紫荊樓二期、元朗凱旋樓、元朗屏山白花村、天水圍天恒邨恒樂樓。

此外，再增最少10間食肆有患者足迹，包括位於荃灣的「富都茶餐廳」、綠楊坊的「美心MX」，尖沙咀的「HYC Bar & Lounge」等。

「新增餐廳有患者足迹名單」

新界

●荃灣 眾安街 富都茶餐廳

●荃灣 綠楊坊 美心MX

●荃灣 石圍角邨商場 威威粉麵餐廳

●荃灣 荃昌中心 食得喜小廚

九龍

●深水埗 海生大廈 金滿閣茶餐廳

●尖沙咀 HYC Bar & Lounge

●尖沙咀 星光大道 星巴克咖啡

港島

●鰂魚涌 海光商場 好味屋

●北角 東寶大廈 金百皇餐廳

●北角 公主大廈 紅磡冰室