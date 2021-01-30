花市安排混亂生意料跌　40年家庭式花場變招應對

這是一片在新界的桃花場，它並不坐落在主要幹道旁，也沒有大型的宣傳布條，「我哋90%生意都嚟自花市」，花場「陳家園」第3代成員Issac解釋了花場並不顯眼，但爺爺卻可以經營約40年的原因。今年的桃花綁了一塊塊號碼牌，是今年本身停辦花市下的應對，就是參與網上購物平台，但卻觸礁。如今花市復辦，擺檔多年的Issac一家又再參與。

可是，他們今年不獲派原本檔位，Issac坦言生意會受影響，因為過往部分生意是靠客人認路找到自己檔攤，因此新位置難免會損失部分客源，他又認為花市的檢疫及人流管制措施未盡詳細，難令檔戶放心做生意。

政府一度宣布取消今年農曆年宵市場，Issac認為疫情爆發已一段時間，若政府想取消花市可以提早通知，「直頭可能唔使投位」，好讓花農有數個月準備去處理年花，但偏偏投完位，政府就說停辦，他指當時花農都想要怎麼應對。

不久後政府又說復辦花市，Issac認為復辦後各種措施令人感到混亂，例如人流管制，他指政府沒有說過會限多少人入場，又不知道屆時會否突然不准市民入場，令花農難以估算客量，他指政府現時雖已放寬措施，但認為已減低市民進場意欲，，估計今年的損失60%至70%生意。

Issac強調明白防疫措施一定要做，「但相對太多措施令我哋不知所措，我哋唔知點去做準備或者做預算」，指花農要用更多時間去處理，最主要原因是政府不盡早公布去給他們做反應。他說以往他們都是靠記住有哪個客，去到花市才交易，之後就會多宣傳，甚至主動問客人要不要花，「好過純粹靠估佢哋今年嚟唔嚟。」

年青人較熟悉社交媒體，因此宣傳責任就落在Issac肩上，有正職的他今年也因此多了回花場幫忙，但其實從小Issac都在那兒留下不少足迹，由只是幫手賣花到下田工作，他也參與其中，一整年日曬雨淋打理桃花，體會了上一代的辛勤，「在爺爺身上學得最多可能係刻苦耐勞。」

得確，Issac的爺爺陳牛奶種植桃花約40年，年壯時獨力打理約千株桃花，只是年紀漸大力有不逮，花場規模縮小至現時年產約300至400株。Issac也坦言現在花場是因為爺爺才繼續做下去，好讓老人家平日仍有活動，「只要爺爺肯做，我哋都幫手去做」，但他卻坦言因為難以維持生計而不會入行，「依家相對少咗人會擺年花，加上有啲花買嚟平啲，佢哋競爭力大啲。」

雖無人接手畢生心血，但Issac也指爺爺明白現況，「都知呢行搵唔到食。」牛奶叔也說不是要家人每天幫手，「我哋唔係咁計，總之你得閒、無節目，返嚟幫手就可以，你唔返嚟我就慢慢做」

牛奶叔快達九旬，花場可以說已進入倒數階段，Issac坦言會不捨得，「呢幾年我哋都話不如唔做，但當你細諗嗰陣都會覺得真係唔捨得」，他指桃花是自己的童年，但到今日已經是維繫家庭的一件事，因此Issac的願望是大家包括爺爺都身體健康，可以再做很多年花去給大眾，也希望大家懂得欣賞一些真正本地的桃花。