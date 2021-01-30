聶德權指公僕國籍與BNO問題不應混為一談　各界促盡快正本清源

中國政府宣布不再承認BNO護照為旅遊證件及身份證明，特區政府隨即公布同樣安排，外界關注應同時要求公務員放棄持有BNO，但公務員事務局局長聶德權今表示，公務員擁有國籍的安排，是根據《基本法》及現有規定進行，不應將兩件事混為一談。各界批當局解說含糊，認為公務員已宣誓效忠特區政府，應正本清源，要求他們放棄持有BNO，杜絕雙重效忠的問題。

聶德權今早(30日)在電台節目上被問及，公務員是否要放棄持有BNO，他回應指外交部已就BNO問題發出清晰訊息，不再視BNO為旅遊證件及身份證明。但至於公務員擁有國籍的安排，是根據《基本法》及現有的香港法例規定進行，不應將兩件事混為一談。對於中方有關「愛國者治港」的言論，聶德權認為愛國者即是要擁護《基本法》，接受香港的憲制秩序，認為公務員作為政治體制的一部分，是有同樣要求。

此外，律政司司長鄭若驊發表網誌，表示只要大家正確理解《中英聯合聲明》，就會明白當中並無任何條款，讓英方在香港回歸袓國後承擔任何權責。而中英雙方在簽署時亦就國籍問題交換備忘錄，當時英方說明不會賦予持有BNO、在香港的中國公民居英權，而備忘錄的條文是具約束力，過往亦獲英方承認。

對於政府指公務員國籍安排及BNO問題是兩件事，時事評論員陳雲生批評「情理法三方面都講唔通」，雖然中方已表明不承認BNO作為身份證明，惟英國政府仍單方面利用BNO提供移民途徑，指任何一個國家或地區均不會容許國民擁有雙重國籍，特區政府應「一次過」規定公務員放棄其BNO。陳雲生又舉例反問，會否容忍有「第三者」的出現，而他更可能主宰你的身份，批評政府是迴避問題，促盡快正本清源，杜絕雙重效忠的問題。

身兼大律師的議員容海恩指，中方已不承認BNO作為有效的身份證明，惟仍要視乎香港居民如何使用BNO。政府現時陸續要求公務員宣誓效忠特區政府，惟若然有公務員仍然利用BNO作為移民途徑，顯示他們並非真誠效忠特區政府，認為政府可要求公務員放棄BNO，甚至取消其公務員身份。