小一派位今起遞表　家長選名校因功課夠多

為子女參與俗稱「大抽獎」的小一派位家長，可於今明(30日及31日)兩日到統一派位中心，辦理小一入學選校手續，因應新冠肺炎疫情持續，場內設有不同社交距離措施。有家長表示，每月花2萬多港元培養子女，參加補習及興趣班，亦有家長偏好傳統名校，直言因為「功課夠多」。

油尖旺區(31校網)的統一派位中心，原設在油麻地東莞街43號的東莞同鄉會方樹泉學校，但由於該校位於政府劃出的「指定區域」，故將改設於廣東道官立小學，並以收集箱收集「選擇學校表格」，排除不明朗因素及避免人群聚集，入場人士亦需以紅外線溫度探測機測量體溫。

秦太今早到場為子女交表，她指，第一志願是油蔴地天主教小學，第二是喇沙小學，第三留空，她解釋是策略性填表，將於乙部再攻該兩間心儀學校，並稱早前自行派位沒有選到學校。她又指，為了替兒子增值，已安排參加游泳班和鋼琴班，另亦聘請私人補習，每日上4節課，每月共花費2萬多港元，但興趣班目前因應疫情而停止。

從事餐飲業的陳太表示，第一志願同樣是油蔴地天主教小學，第二則是太子中華基督教會協和小學，第三是油蔴地天主教小學(海泓道)，她稱在自行收生時亦是報油蔴地天主教小學但不成功，今日「再嚟多次」，坦言即使失敗亦會叩門。她解釋，一向偏好天主教學校，認為校風良好，可培養女兒的品德性格，又指自己沒有為女兒安排補習班，希望她可輕鬆學習，「佢(女兒)緊張，我都緊張」。

至於名校雲集的「41校網」，其派位中心設於喇沙小學。譚先生一家四口到場交表，他指，首志願選了華德學校，自行收生亦是同樣選擇，但因分數不足而未能成功。他解釋指，該校全港排名較前，且就近居所，加上注重傳統教學，「簡單啲講，即係功課夠多，畀小朋友可以學到應該要學到嘅嘢」，但暫時不會安排女兒參加補習班。