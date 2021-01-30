8成人認為劏房大廈防火設施不足　團體籲政府改善消防安全

去年11月發生的油麻地唐樓奪命大火，釀成十多人死傷，事件引起公眾對劏房大廈消防安全的關注。有關注團體於去年開始進行問卷調查，訪問深水埗區及油尖旺區劏房租戶以及大廈業主立案法團，了解劏房大廈消防安全狀況，結果顯示逾8成租戶認為大廈的防火設施不足，建議政府勤加督促目標樓宇完成消防安全指示，改善大廈消防安全。

關注基層住屋聯席於上月30日至本月26日進行問卷調查，並收回239份回應。當中超過8成受訪者認為大廈防火設施不足，逾5成受訪者指他們所居住大廈沒有滅火筒設備及消防花灑系統；近5成受訪者稱大廈沒有消防喉及防火門，反映劏房大廈內防火設施嚴重不足。此外，亦有逾5成受訪者指大廈走廊沒有足夠空間逃生，約4成半受訪者稱居住大廈後樓梯被雜物堆積，令居民逃生的通道變得擠迫。

團體又指，油尖旺區大廈樓齡大多逾60年，大部分都沒有消防設備，即使要加裝亦不容易。團體稱，不少大廈被強行改建，加上樓齡高，欠缺防火設備，樓宇或具即時危險，建議政府訂明業主責任，規管業主分間單位規格，確保業主符合《消防安全(建築物)條例》及《建築物條例》，同時為單位添置防災設備，保護劏房住戶安全。

另外，目前受《消防安全(建築物)條例》所監管的目標樓宇共約13,500幢。團體稱截至去年10月底，消防處和屋宇署只完成巡查9,702幢目標樓宇，並向8,447幢目標樓宇發出消防安全指示，惟只有334幢樓宇遵辦安全指示，批評有關部門巡查進度未如理想。聯席認為相關部門應該加派人手，加快巡查計劃進度，勤加督促目標樓宇完成消防安全指示，同時積極處理劏廈內雜物阻塞走廊及走火通道的個案，改善劏廈內消防安全。