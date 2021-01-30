朗豪坊戲院套票明日到期疑未安排延期　海關正跟進事件

新冠肺炎疫情嚴峻，電影院等場所仍需停業。多名網民近日在朗豪坊及Cinema City戲院Facebook下留言投訴，指早前購入朗豪坊Cinema City推出的100港元戲飛現金券，由於套票有效期直至明日(31日)，惟因疫情一直未能使用該券，網民分別向商場及戲院查詢退票或延期使用事宜時，卻疑遭兩間公司互相推卸責任，現金券恐變廢紙。海關確認接獲相關舉報，正在了解事件。

朗豪坊與Cinema City去年合作推出有關現金券，市民只需支付100港元購入戲飛現金券，即可享買一送一優惠，更加送價值28港元的小食部現金券一張。有關現金券有效日期至明日，惟戲院12月初起因應疫情反彈，被政府勒令停業，至今仍未重開，令一批購入現金券的市民無法使用。

近日多名網民在朗豪坊及Cinema City 的Facebook留言投訴，稱查詢現金券是否可延期時，卻遭商場及戲院方互相推卸責任。有網民指，向戲院方查詢時，對方無回應能否延期使用，更建議他向商場方查詢；商場卻稱現金券的決定權在戲院手上，令一眾苦主救助無門，十分氣結。朗豪坊昨(29日)曾留言回應，則稱會有客戶服務專員跟進，並請相關人士留下聯絡資料。

消費者委員會回應指，過去3年共接獲389宗涉及現金券及兌換券的投訴。該會稱部分處所因疫情要關閉，當該些處所恢復營業時，應就預繳套票的消費者作適當的安排，令消費者對業界恢復信心。該會提醒消費者預繳任何產品及服務套票前作風險評估，尤其在疫情期間。

海關回應指，已接獲相關舉報，並正了解事件，如發現有違反《條例》的行為，會採取適當的執法行動。