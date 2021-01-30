教局覆檢教師投訴機制　1年處理零個案　工會質疑有效性

學校教師欲投訴校內事宜，除了可向校董會及辦學團體提出，亦可向教育局投訴。惟根據政府數字，過去7年當局僅接獲約280宗學校教師的投訴，主要涉及人事糾紛、學校管理等。而當局去年2月就上述投訴增設獨立覆檢機制，至今仍未處理過任何個案。有教師工會認為投訴數字嚴重偏低，反映教師對當局機制信心不大，甚或質疑其有效性；並促當局要加強推廣，讓教師充分了解投訴渠道，以免令他們覺得求助無門。

教協副會長葉建源指，當局7年僅接約280宗投訴個案，平均1年只有40宗，但本港中小學逾千間，教師數以萬計，反映數字嚴重偏低。他續指，有些教師擔心「投訴反而會惹麻煩」，非常關注有關機制能否充分保障投訴人；加上過去有些教師投訴個案，涉及較嚴重的指控，但教育局的處理速度非常慢，令教師對機制無甚信心。至於新設的覆檢機制，葉直言當局要多加宣傳，讓業內教師知道，否則如同虛設。

教聯會主席黃錦良則指，有不少投訴均由校本處理，教師未必都需要到教育局投訴，故難評論數字屬多屬寡。但他認同當局應加強推廣，讓教師充分了解目前的投訴機制，以免他們感到求助無門。黃又建議，當局應多與業界溝通，如主動派員到校與教師代表會面。他坦言，目前校內的人手不足，教師要兼顧大量行政工作、學校高層着緊學校質素等，令大家均面對很大壓力，容易觸發不滿、甚或引伸出投訴，促當局關注教師情緒，提供更多支援。