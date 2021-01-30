社署副署長林嘉泰辦事處昏迷　留醫11日今晨不治

社會福利署副署長(服務)林嘉泰於本月20日早上8時08分，被同事發現倒臥在灣仔胡忠大廈辦公室內，昏迷由救護車送往律敦治醫院搶救，其後轉送東區醫院深切治療部留醫，消息指他懷疑腦幹中風，情況一直危殆。據了解，林於今晨(30日)11時48分不治，享年59歲。

消息一出，行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗、勞工及福利局局長羅致光、公務員事務局局長聶德權，以及社會福利署署長梁松泰均發文表哀悼，稱對他遽然逝世深感震驚和哀痛，並指會盡力為其家人提供適切協助。

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉表示對林的離世感到婉惜，形容林是「有心人」，願意聆聽工會及服務使用者的聲音，並尊重不同團體。張又指，能於林身上感受到他工作非常投入，以往若有需要即使晚上都願意會面，業界對此感到可惜及難過。

翻查資料，林嘉泰於1987年加入政府；2010年9月至2012年6月，出任社會福利署助理署長（津貼）；2012年6月至2013年9月，改任社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）。至2013年9月起，任社會福利署副署長（服務），負責福利服務的策劃及發展。

去年3月本港出現口罩荒，林嘉泰表示向1,280個住宿照顧服務單位共分發100萬個口罩，供職員使用。其後，他也到香港弱智人士家長聯會、勵智協進會探訪及贈送口罩。

去年4月15日，灣仔胡忠大廈社會福利署，收到一封藏有不明白色粉末及23個利是封的信件，收件人正是林嘉泰。