朱敏健倡訂立反性騷擾政策　強調並非紙上談兵

本港性騷擾問題存在已久，平等機會委員會主席朱敏健今（30日）在電台節目表示，社會對性騷擾的認知不足，機構沒有防止性騷擾政策，以及未有提供足夠的相關培訓。他倡議，機構應制訂有效的反性騷擾政策，當中包括處理投訴的原則和程序及預防性騷擾措施等。

朱敏健表示，性騷擾對受害人造成很多負面影響，是貶損和羞辱人的行為，不但嚴重侵犯受害人的私隱和尊嚴，更對他們造成極大困擾甚至重大心理打擊。不同界別在性騷擾方面面對不同問題，例如對性騷擾的認知普遍不足；機構或企業沒有防止性騷擾政策；沒有提供足夠的培訓，而3個問題環環緊扣、互相影響。

社會上有聲音認為，訂立反性騷擾政策的實際作用不太，很多時只是「紙上談兵」。朱認為凡事總有第一步，如果連最基本的政策都沒有，又如何預防和處理性騷擾。

他表示，不同界別的機構或企業，應具備一個有效的反性騷擾政策，當中的必要元素包括：對性騷擾零容忍的聲明；解釋何謂性騷擾；政策適用於所有職員、會員、服務使用者及義工；處理投訴的原則和程序；不會因真誠投訴而受到處分；保障投訴人及證人不會遭受使人受害的歧視；說明紀律處分問題；提供處理性騷擾投訴的指定人員姓名和聯絡資料；以及預防性騷擾措施。