回鄉探親港人疑遭歧視　隔離酒店環境差　送餐放地下

農曆新年將至，有港人為回鄉探親，提早到內地的酒店接受隔離檢疫。有讀者向東網投訴，指其丈夫現正身處廣東省的隔離酒店，不但遭當地人歧視，質問「港人為何要回來(內地)？」，酒店環境衞生更差劣、將提供的膳食擺在地上，導致多人腹瀉，投訴人促請當地政府監管隔離酒店的服務質素。

陳女士的丈夫為趕及農曆新年回鄉探親，早前回內地，現時於廣東省汕尾市指定酒店隔離第8日。因酒店以食物不潔為由，拒絕住客家人前來送餐或叫外賣，陳女士的丈夫現時一日三餐均由酒店提供，餐費為80元(約96港元)。

陳女士指，酒店職員每日將送膳食放置於鮮有人清潔的走廊地面，連同其丈夫在內，有數名住客進食後均有腹瀉，令她相當質疑酒店提供的膳食，是否比家人送來的更衞生及安全。除了膳食質素存疑，陳女士又指酒店並無為住客提供食用水，僅指示住客可用在房間內煲水喉水飲用，但該酒店的喉管多年未有清潔，令她非常擔心丈夫的健康。

陳女士續指，酒店職員對待港人的態度極為惡劣，甚至質問「港人為何要回來(內地)？」，令其丈夫及其他港人感到被歧視。陳女士坦言，若非為探親，無人會願意在疫情期間放下工作，回內地接受隔離；她亦不明白為何港人回內地、配合防疫政策，受到的對待比坐監更差。她希望當地政府可正視事件，監管隔離酒店的服務質素。