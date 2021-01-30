體育業界促重開低風險運動場所　稱會做好防疫措施

全港健身中心及體育場所受疫情影響，數度被勒令關閉，行業收入大減，有教練更經歷長達180日停工期。業界早前進行調查，發現有73%人贊成重開室外網球、羽毛球等戶外較少身體接觸的運動處所，另分別有48%及32%人贊成開放健身中心及室內體育館。業界期望在加強防疫措施下，重開風險較低的處所。

康樂體育專業人員總會在本月26日至29日，訪問了1912名市民及業界人士，調查結果顯示，73%受訪者認為室外網球、羽毛球等運動處所的感染風險較低，可在疫情期間保持開放。另有60%人認為部分室內運動，例如溜冰、壁球等身體接觸較少可以重開。

為爭取政府盡快重開運動場地及處所，業界建議執行12項措施，包括體育場地或處所展示「安心出行」二維碼；入場地要量體溫及戴口罩；教練或場地職員須定期做檢測等。

該會會長李粵閩表示，若政府訂立指引，相信業界願意跟隨，甚至歡迎政府派員巡查。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國則認為，現時已幾乎放棄私下與政府溝通，故公開向政府表達訴求，認為業界在做好防疫措施下，要求重開的訴求合情、合理。