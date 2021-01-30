涉呃2000萬貸款　蘇錦樑胞弟欺詐洗黑錢等4罪被判罪成

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威，於2014年至2015年任職法律文員期間，訛稱獲堅尼地城Lexington Hill一物業的業主客戶授權，利用該物業申請兩筆按揭貸款合共2000萬港元，其中一間財務公司被「拖數」，並發現物業未有在田土廳登記法定押記，遂向業主提出民事索償。蘇錦威為應付官司，再使用假文件聘請律師，最終要靠胞姊蘇潔兒出錢「冚數」。案件早前經審訊後，蘇錦威今日（30日）在區域法院被裁定欺詐及使用虛假文書副本等共4罪罪成，與他同被控的前同事被裁定洗黑錢罪成，二人須還押至3月3日，待聽取辯方求情及判刑。

兩名被告依次為蘇錦威（43歲）及蘇潤餘（50歲），兩人案發時在梁家樂律師行分別任職法律文員及法律行政人員。蘇錦威被控兩項欺詐及一項使用虛假文書副本罪，他與次被告蘇潤餘同被控一項洗黑錢罪，法官今日裁定他們所有罪名成立。

法官裁定控方多名證人，包括涉案物業一對夫婦業主、律師及財務公司代表，他們均為可靠證人。而蘇錦威在審訊期間亦有出庭作供，對於控方各種證供，他予以否認或表示不知情，他為案中一些資金流向亦作出了辯解。

法官直言蘇錦威的部分證供匪夷所思兼且荒謬，例如當律師梁家樂發現物業無故遭人抵押而作出查問時，蘇錦威解釋自己也感到錯愕，不知物業被誰抵押，但他沒即時報警保障客人利益，向業主瞞稱事情並非對方想像般嚴重，更打算自己用錢解決問題。法官裁定涉案的按揭文件屬虛假文書，蘇錦威確有冒認獲業主授權申請貸款，而他確有使用假文書副本聘請律師應對財務公司的官司。

至於次被告在警誡會面中稱，他是出於「幫朋友」心態，才按蘇錦威指示借出戶口接收其中一筆1000萬港元的貸款，因蘇錦威稱其客戶是內地人，貸款存入律師行處理上較為不便。但法官認為他與蘇錦威交情不算深，他身為法律行政人員，沒理由未經查證便協助他人接收巨額款項，遂裁定他洗黑錢罪成。