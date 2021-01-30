3度封區揭逾750戶無人應門　住戶斥跟進不力治標不治本

新冠肺炎肆虐逾一年，港府束手無策，一周內三次「封區」，根據早前政府公告，3次受限區域整體戶數有4,616戶，惟有756戶無人應門，當局另向15人發出定額罰款，僅揭14宗確診個案。東網記者今午(30日)重回曾出現爆發的唐樓，發現衞生環境仍然惡劣，而且不少單位外仍貼上封條，及強制檢測公告。記者嘗試拍門，但無人應門，惟屋內傳有人聲。有居民坦言，政府在進行檢測後沒有進行後續工作，沒有找回檢測的漏網之魚，直斥「根本係搵嚟搞」！

東網記者今午重返到「受限區限」的地區視察，多處地方的衞生情況惡劣，後巷傳出惡臭。在佐敦新填地街的數座唐樓內，發現不少單位外貼出強制檢測通告，但卻未有見到封條，疑已被單位內的居民撕去。一名在新填地街的業主黃先生表示，圍封後該區的衞生情況仍未有改善，亦不確定有沒有人曾到過該區尋找沒有進行檢測的人士。

記者亦到碧街9至27號的相連唐樓視察，發現樓高9層的大廈中，近三分之一單位外貼出強制檢測通告，單單在9樓，已有6個單位貼上通告，而在3至5樓，更有單位被貼上通告後，再圍上紅色的封條，惟記者發現，貼上封條的不少單位門外仍放有日用品，甚至傳出人聲。

民政事務局局長徐英偉早前接受傳媒訪問時指，會跟進無人應門的單位，並進行執法；東網正向及衞生署查詢跟進事宜，暫沒有回覆。