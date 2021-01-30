停業無止境　按摩桑拿業推防疫5辣招求復市

新冠肺炎疫情嚴重，按摩及桑拿業等因應防疫規例被迫停業多時，業界今日(30日)聯同近百名按摩師召開記者會，聲淚俱下要求盡快復業。業界願意額外推出5大防疫辣招，包括規定員工每14天進行病毒檢測；客人需使用「安心出行」方可光顧，否則由店員登記出入紀錄；全面實施預約登記；縮短營業時間；如任何店舖出現確診，該店自行停業14天進行消毒清潔，以換取農曆新年前復工。

香港特區按摩業總會主席周鎮宇指，業界有近3千間按摩院及近2萬名從業員，會要求全部員工接種新冠疫苗，以換取農曆新年前復業。被問到要求客人使用「安心出行」會否影響生意，他指「做少少好過無」，但求有「半碗飯」，即少許營業額已不錯。他又指，而每逢大時大節都是業界旺季，農曆新年過後會有一半按摩院結業，惟從業員大多學歷不高，轉工十分困難。

東方水匯桑拿老闆周強指，其位於尖沙咀的3萬呎店舖月租達80萬港元，目前已欠租2個月，面臨被業主迫遷。該店有約200名員工，其中80%是單親家庭，生活艱難。他又指，現時情況是經營13年來最慘重，又透露有十多名員工向他借糧，共約10萬港元。

入行逾22年的按摩師卜先生哭訴，業界並非抗疫疲勞，而是疫情永無止境，坦言已手停口停，惟兒子在內地讀書，開支龐大，積蓄幾近耗盡，已問他人借2萬多港元應急。接待員「毛毛」指，為節省開支，不時會到母親家中「黐餐」，坦言「幾十歲人仲要阿媽擔心」，對此感到慚愧，惟自己有手有腳，不欲申請綜援，只希望政府予按摩業尊嚴，可自食其力。