油麻地疫區唐樓衞生惡劣　簷蓬多垃圾　口罩亂丟播毒

新冠肺炎爆發第四波疫情，揭示多座舊式大廈日久失修的情況。東網記者今（30日）再到港府將其劃為「受限區域」內的大廈巡視，發現不少大廈的後巷衞生情況令人難以接受，更傳出陣陣惡臭，街道、簷篷、後巷及天台亦有雜物或家居垃圾，包括口罩、沾有污迹的廁紙等，恐成播疫溫床。

東網記者在今午到油尖旺區曾被劃為「受限區限」一帶視察，街道上不時見到有口罩被隨意丟棄在路旁，而大廈簷篷上亦有用過的紙巾，而天台亦有人棄置建築廢料，污煙漳氣。

在油麻地碧街9號至27號唐樓的多條後巷，可見外牆的渠管雜亂無章，部分渠管斷裂，在27號唐樓，接近地面的外牆位置更有十數個小孔，有污水流至地面的水渠，更附有臭味。該大廈的門口亦貼有屋宇署建築事務監督在去年4月發出的命令，要求該大廈「修葺/更換位於碧街27號地下面向後巷的破損公用廢水管」，但可見事隔9個月仍未處理。

梁女士在去年11月以200多萬港元購入該大廈毗鄰單位，上月裝修時始發現，該大廈外牆的小孔間中會滲出污水，臭氣熏天。她估計可能是糞渠爆裂所致。她的兒子曾多次向渠務署投訴，但署方每次清理過污水之後，就沒有其他後續行動。

在該後巷附近的洗衣店工作的鄧女士則表示，洗衣店內的渠管每隔一至兩星期便會再出現倒灌，她形容「好似水浸咁，會湧到出門口」，其僱主曾多次投訴，但仍未情況未見改善。