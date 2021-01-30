將軍澳景林邨10少年違禁聚集收告票　被揭懷疑虐貓

警方前晚(28日)7時許接獲市民投訴，指有人在將軍澳景林邨景櫚樓對開集結喧嘩，立即派員到場，在該處截獲8男2女(13至15歲)，並以涉嫌違反禁聚令向各人發出告票。有網民事後上載一段長約1分鐘的影片，指事件原來另有「前傳」，片中顯示多名少年對路邊竄出的小貓充滿「興趣」，試圖包圍追趕，貓隻被群敵環伺，受驚不斷狂奔，眾人見狀未有放棄，一邊嬉笑一邊從後緊隨，而片段並未攝下該隻小貓的情況及下落。

該名網民指警方到場時未有目睹虐貓事件，而他亦上載一批疑屬其中一名被票控少年的社交平台貼文截圖，當中包括攝下一張禁聚令告票，告票上列明的時間地點等資料均與事件相符，並附上「笑X死我」和「早知踢X死隻貓」的粗口字句。不少人留言批評相關人士表現狂妄，擔心貓隻在追逐時遭殘暴對待受傷。

該區區議員張偉超在社交網站Facebook發文指，早前接獲街坊投訴，獲悉景林邨噴水池附近連日有10多名少年聚集，前晚更發生懷疑虐貓事件，呼籲拍攝或目擊事件的街坊與其聯絡，以便跟進事件，另亦希望市民為貓貓留下生存空間，切勿傷害動物。