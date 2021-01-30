亞博病人可選中醫治療　專家不建議市民自行購買服用

亞洲國際博覽館社區治療設施留醫的新冠肺炎確診病人，周二(1月26日)起可選擇中醫治療，中藥由醫管局的中醫診所製作，每次處方3日分量，當局基本上按病人的臨床病徵分為3個藥方，主要是紓緩病徵。截至今日(30日)中午已有逾20名病人接受中醫服務，惟專家指藥方無預防作用，即使涉及的藥材一般地方可買到，但不建議市民自行購買服用。

當局基本上按病人的臨床病徵分為3個藥方，第1種情況是「風熱犯衞」，即病人有咳、喉嚨痛、有黃痰等，會用「銀翹散加減」這個藥方；第2種是「風寒化熱或夾濕」，除了有呼吸道病徵，同時有肚瀉等問題，要用藥力較強的「清肺排毒湯」再調整；最後是「氣陰兩虛」，一般涉及有長期病患的長者，須服用「沙參麥冬湯」補氣養虛。

浸會大學中醫藥學院臨床部主任卞兆祥接受傳媒訪問時指，經西醫總結在亞博病人的基本情況後，發覺上述3種「證型」最普遍、最多見，從中醫斷症來說，不止這3種情況，有機會多過3種。卞強調，市民不要自行拿藥方執藥，藥物的藥性要視乎病人體質跟狀況相關情況是否完全配合，若正服用抗病毒藥，病人有蠶豆症或肝腎功能嚴重異常等，就不適宜用今次的藥方，而這條藥方本身用於治咳等病徵，並無預防新冠肺炎的功效。