政Whats噏：林卓廷贊同區議員要宣誓　葛珮帆質疑為「糧支」

林卓廷日前稱，如區議員宣誓條文同立法會誓詞一樣，睇唔到點解唔宣誓。

最近嘅政壇熱話就緊係區議員宣誓一事啦，事關今屆區議會由民主派議員主導，假如要求佢地宣誓，唔知一向同政府唔咬弦嘅佢地又會有咩搞作呢。雖然依家未有定案，但北區區議員、前立法會議員林卓廷早前就話，如果宣誓內容同立法會誓詞一樣，睇唔到點解唔宣誓。此話一出，議員葛珮帆(EQ)就質疑林只係着眼於區議員嘅「糧支」，而大玩語言藝術！

林卓廷最近出席網台節目時，就話依家未知宣誓內容，但如果係同立法會議員宣誓條文相同嘅話，睇唔到所屬嘅民主黨點解唔參與宣誓。佢仲覺得，重點唔係宣唔宣誓，而係政府事後會用咩藉口，去指摘區議員宣誓唔真誠。民主黨本身都有成近90位區議員，林卓廷就認為，如果政府要取消區議員資格，該黨都冇乜嘢應對措施，仲覺得即使打官司都冇用添。

林卓廷竟然贊同區議員要宣誓！大家聽到嚇一嚇。其中EQ今(30日)就喺Facebook貼文，話林嗰句「睇唔到點解唔宣誓」係雙重否定句，認為林係扮哂嘢，根本係玩緊言語藝術。EQ又質疑佢其實係想繼續留住區議員嘅薪津，仲建議不如直接認咗去，咁就唔使咁辛苦，要用言語藝術去回應事件喇！

EQ仲話，民主派呢啲小動作都唔係第一日，早前佢哋喺決定是否延任立法會議員一年問題上，就話要做民調，之後又三番四次「搬龍門」，降低去留門檻，其實咩都任佢哋講啦，不過依家咁講，到時未必係咁做，出爾反爾係常態，大家認真就輸了。意思係叫大家聽住先，真唔真就拭目而待。

其實林卓廷現時身負最少5宗刑事案件、面對8項控罪，早前就以逾千萬港元，賣出沙田翠湖花園嘅自住物業，話要應付子女升學及多宗官司。未來要使咁多錢，可能連賣樓都搞唔掂，想留住區議員薪津都唔出奇嘅。

但話時話，林近日亦因參與民主派初選而涉違反《港區國安法》「顛覆國家政權罪」被捕，即使佢選擇宣誓，都唔知最終會唔會因為參加初選，連區議員資格都冇埋。到時都唔由得咁揀喇！