曾身處油尖旺11幢大廈及三跑地盤人士　須接受強檢

政府今日(30日)刊憲，要求指定期間身處12個指明地方的人士接受強制檢測，包括指定區域或受限區域以外，油尖旺區內太子港鐵站附近的大南街、基隆街及柏樹街11幢大廈(見表)，因有污水樣本檢測呈陽性須被納入強制檢測公告。另外，由於擴建香港國際機場成為三跑道系統的相關工程地盤短時間內出現多宗確診個案，曾身處該地盤的有關人士亦應進行強制檢測。

任何在今年1月17日至1月30日期間，曾身處任何油尖旺11幢所列指明地方超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，以及曾在擴建香港國際機場成為三跑道系統的主要填海工程(合約編號3206)及第三條跑道及相關工程(合約編號3303)地盤工作或曾身處該地盤的人士，須於2月2日或之前接受檢測，受檢人士若在1月28日至1月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（31日）會在旺角詩歌舞遊樂場和深水埗麗安邨增設流動採樣站，位於佐敦渡船角文匯街的流動採樣車亦會延長服務至2月1日。