入境處：乘客返港須向航空公司出示特區護照或身份證

香港去年7月實施《港區國安法》後，英國宣布向持英國國民(海外)護照(BNO)的香港人，提供定居英國途徑，而港府前日(29日)發聲明配合中國反制措施，自今日(31日)起，BNO將不能用於在香港出入境，亦不會獲承認為任何形式的身份證明。入境處已就相關措施向香港國際機場航空公司委員會作出通知，當乘客登機返回香港時，航空公司需要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身分證，以作證明。

入境處發言人表示，自2021年1月31日起，英國國民（海外）護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證辦理出入境手續。至於有關人士到訪的目的地或過境的國家或地區是否接納英國國民（海外）護照為有效旅行證件，他們須自行確定。

香港旅遊業議會名譽顧問胡兆英指，旅遊業現時仍處於冰封狀態，疫情的影響大於一切，因此上述措施對業界影響不大，又稱即使市民沒有特區護照，申領亦不是難事。他又指，由於部分旅客以往只持有BNO護照，因此旅行代理商有責任提醒顧客，若沒有合法證件，就不能成行。

香港旅遊業議會主席黃進達同樣認為，新措施對港人和業界沒有迫切性影響，但若有特殊緊急情況，港人或需另覓方法，盡快申請臨時證件出入境。他續指，大部分港人持有特區護照，並享有免簽證，估計不影響他們使用特區護照旅行。至於航空公司在外地為港人辦理登記手續時，是否須跟從新措施則未能確認，但黃預料港人若持BNO護照順利登機，入境香港應不成問題。