低收入新移民派1萬元　63%申請未處理　政府手腳慢

經濟放緩，港府去年9月尾透過關愛基金向低收入新移民發放1萬港元津貼，預期需時8周處理並發放，但至今仍有逾12.7萬宗(63%)申請尚未完成，進度緩慢。有市民申請3個月才獲悉審核結果，斥當局離譜。關注基層團體指，近日接獲不少同類求助個案，批評港府未能按時發放津貼，難解新移民燃眉之急，促當局加派人手處理。關愛基金秘書處解釋，不少個案資料不全，申請人要提供補充資料作審核，需較長時間處理。

政府去年6月全民派1萬港元，但不包括新移民，9月補鑊，供居港未滿7年新移民申請，涉款逾21億元。新移民方先生指出，他去年10月尾透過銀行遞交申請，期間多次致電計劃熱線查詢，惟職員僅稱接獲大量申請，並着他等待，最終拖延至今年1月中才獲悉結果。他批評，當局已把部分手續外判予銀行處理，但仍需時數月作審批，十分離譜。

香港社區組織協會副主任施麗珊指出，據其了解，部分甚至早於去年9月尾申請，屬頭批申請人士，但至今仍未獲發津貼，對此感到失望。她說，很多新移民現時失業或開工不足，經濟壓力大增，部分「等緊筆錢交租」，擔心被業主迫遷，批評港府未能按時發放津貼。她指，當局事前已預計有約20萬宗申請，質疑是因公務員實施在家工作所致，促請港府增加人手，加快審批速度，以解市民燃眉之急。

對於處理進度緩慢，關愛基金秘書處指，計劃共接獲逾20萬宗申請，截至今年1月21日，已向約6.68萬名合資格申請人發放津貼，另有約5,500人因不符合受惠資格而遭拒。換言之，尚有約63%、即逾12.7萬宗申請仍在處理中。該處指出，資料及文件齊備的申請需時約8周處理，惟審批時間會因個別情況有異，預料津貼會於審批完成後14日內發放。考慮到申請眾多以及申請人或有迫切經濟需要，將在加強辦公室防疫措施下如常運作，以盡快發放津貼。