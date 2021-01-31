東方日報A1：3度封區756戶未驗　斬件禁足唔掂

新冠肺炎肆虐逾一年，確診個案突破萬宗，港府束手無策，一周內三次「封區」，動員逾3,800人，僅揭14宗確診個案，竟有多達756戶無人應門未檢測。居民更指解封後未有人跟進，勞民傷財，不諱言：「根本係搵嚟搞！」本報昨發現「受限區域」的大廈衞生環境仍然惡劣，有單位封條疑已被人撕去，有貼上封條的單位屋內傳出人聲，惟無人應門。港府「斬件」禁足治標不治本，有議員促強制全民檢測，盡快揪出隱形傳播者以斬斷傳播鏈，恢復通關救市，令經濟早日復甦。

東方日報記者昨重返受限區域的地區視察，多處地方的衞生情況惡劣，後巷傳出惡臭。在佐敦新填地街的數座唐樓內，發現有不少單位外被民政署貼上通告，提到多次探訪均無回應，通知住戶聯絡他們做病毒檢測。

惟有單位外僅貼公告，卻未見有封條，疑已被單位內的居民撕去。一名在新填地街的業主黃先生表示，圍封後該區的衞生情況仍未有改善，亦不確定有沒有人曾到過該區尋找沒有進行檢測的人士。另有居民透露，當局曾在封區期間派員拍門，惟解封後已沒有見到工作人員跟進。

記者亦到油麻地受限區域，其中碧街9至27號的相連唐樓，發現大廈內有近三分之一單位外貼出強制檢測通告，單單在9樓已有6個單位被貼上。而在3至5樓更有單位被貼上通告後，再圍上紅色封條，惟記者發現，貼上封條的單位門外仍放有日用品，如鞋架、拖鞋等，垃圾桶亦有棄置垃圾，屋內甚至傳出人聲，記者拍門後，屋內便突然變安靜，無人應門。

根據早前政府公告，3次受限區域整體戶數有4,616戶，惟有756戶無人應門，當局另向15人發出定額罰款。衞生署回覆傳媒查詢指，截至上周四（28日）下午，共發出276張強制檢測令及23張定額罰款通知書，但沒有細說三區相關數字，又指會積極跟進不遵從強制檢測指示或強制檢測公告人士的個案，向違反強制檢測指示及公告的人士發出定額罰款通知書及強制檢測令。

民政事務局局長徐英偉曾指會跟進無人應門的單位並執法，「因為他們有手帶、有SMS。如果沒有的，第一件事先做檢測，當然之後會執法。」惟本報再向衞生署查詢跟進無人應門事宜，在截稿前均未有回覆。

議員柯創盛指，封區是無可奈何，惟港府應要多管齊下，先進行強制全民檢測，以找出隱形傳播者，再針對多個案的地區進行封區會更有效率。他又指，港府應該向市民多解釋全民強制檢測的誘因，例如盡快通關、恢復經濟等才對檢測有幫助。

民政事務總署表示，曾在佐敦受限區域突擊檢查，於有關樓宇出入口發現約90位須接受強制檢測，但仍未接受檢測或未能出示檢測結果短訊的居民。而在油麻地受限區域，經突擊檢查後，發現數名須接受強制檢測但仍未接受檢測的居民。惟署方未有正面回應有否向他們處定額罰款，僅稱轉交衞生防護中心跟進。

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