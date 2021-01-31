我有正能量：雪櫃傳愛　分享物資齊抗疫

新冠肺炎疫情初期，本地口罩嚴重不足，米、食糧、廁紙等，更出現盲搶的情況。對於很多生活富足的人來說，很難想像有人同處於香港，卻面對物資不足的苦況。一位有心人受到電影啟發，在舊區放「共享雪櫃」，鼓勵大家將有餘的食物和防疫用品與有需要人士分享，將希望和愛傳遞。

「取你所需，送你所想。」佐敦吳松街及文苑街街頭，近期出現一個藍色的雪櫃，這個雪櫃並無接駁電源，內裏放滿由有心人捐贈的物資，供有需要人士取用。雪櫃下格有紙包飲品、麵包、罐頭等食糧，上格則放有口罩等各種防疫物資。「啲油漆係我哋球會之前用淨嘅，我用天藍色，係因為想疫情下，大家都仲可以感受到天空嘅顏色。」藍色雪櫃的發起人簡仲文指早在疫情早期、口罩短缺期間已經想做一個木架，供人分享物資，直到受電影《麥路人》啟發，去年11月決定採用雪櫃，正式落實計劃。

「有個露宿者一路望住個雪櫃，隔咗一陣先開，然後同我哋講，佢好耐都冇開過個雪櫃。隔離嘅捐贈者聽到都有啲眼濕濕，原來自己做到嘅嘢真係能夠幫到人。」簡指藍雪櫃無接駁電源，採用雪櫃除了因為能較好保存食物外，更是寓意「同打開屋企個雪櫃一樣」，令取食物的人不用尷尬。他表示過去一日只需要為雪櫃補充3次物資，但隨着一波又一波疫情，有需要人士愈來愈多，到後來每小時一次。他指這段期間，有很多體會，其中最深刻的經歷，是晚上有婆婆到訪，最初以為她是來領取物資，殊不知對方放下一袋食物，「呢啲除咗係『愛』之外，我真係諗唔到有咩形容詞。」

社會有聲音擔心捐贈的物資會被人濫取、甚或變賣，但簡指在運作期間，大部分人都非常自律，而他亦對此持開放態度，「即使佢真係拎完嘢之後攞去賣，咁賣番嚟嘅錢都會幫咗佢吖。其實都一樣係一個善行，只係個形式有少少出入啫。」

簡指很多捐贈者放下物資後會急忙離開，有時亦會上前和他們聊聊天，因此發現大家很多時會輕視自己的付出，又或者將寄望放在發起人身上。他表示自己在企劃中提供一個雪櫃和第一輪食物，但隨着事件的曝光率增加，很多有心人都積極幫忙，反映社會仍有愛，只是大家慣性壓抑。簡希望未來有更多人，能夠以行動表達對社會的關心，「疫情下咁多失業人士、咁多有需要人士，希望唔同地區嘅人，諗吓有咩可以為呢個社會做。」