外賣哥單騎亂飛　累人累己

外賣市道暢旺，車手忙過不停，當中不乏南亞裔人士，惟部分人貪快罔顧交通規則，致意外頻生。東網記者發現，多區電單車外賣員違泊，又阻礙巴士，甚至逆線行駛，險象環生；有南亞單車外賣員亦缺乏適當安全裝備，在馬路狂飆衝紅燈，在行人路上左穿右插。近日發生多宗涉及外賣員的傷亡意外，團體及議員促加強執法。

每逢午市及晚市時段，外賣員空群而出，鑽石山荷里活廣場外，有南亞外賣員為求方便，把電單車剷上龍蟠街與大磡道交界的安全島停泊。電單車進出安全島時，就在行人背後擦身而過，驚險場面頻現；又有外賣電單車罔顧安全逆線駕駛。此外，屯門湖翠路有外賣員把電單車停泊於巴士站旁，阻礙巴士靠站及乘客上落。

騎單車外賣員亦無視交通規例，有2名單車外賣員於旺角水渠道逆線駛出彌敦道時，迎面有的士轉入路口，的士被迫急煞讓路。同區旺角道及彌敦道交界，不少單車外賣員一時在馬路上亂衝紅燈，一時駛上行人路於人群間穿插，當中不少為南亞車手。晚市時段的銅鑼灣怡和街大批騎單車外賣員飛馳，10分鐘內至少20輛單車在馬路上行駛，部分駛入電車路；大部分未有遵從交通燈號，而且差不多全部未裝有法例規定的車頭白燈及車尾紅燈。

涉及外賣員的交通傷亡意外頻頻。議員陸頌雄表示，新手單車外賣員可能存有錯誤觀念，以為駕駛單車不需如汽車般遵守交通規例，陸認為港府應加強相關宣傳教育，並促有關部門加強執法。3+1單車同學會創辦人劉錦滿指，不少單車外賣員自我防護意識薄弱，呼籲外賣平台公司關注問題。運輸署發言人表示，截至去年11月，涉及單車意外有2,428宗，傷亡有2,500人；涉及電單車意外有2,613宗，傷亡有2,886人。