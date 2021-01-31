拒認圍封強檢成效低　張建宗︰短時間內或再封區檢測

政府上周四(28日)突擊圍封北角東發大廈進行強制檢測，整幢大廈約1,300人完成檢測後，未有找出新確診個案，隨即被批評封區行動勞師動眾，但卻「零成效」。政務司司長張建宗今(31日)在網誌表示，為爭取個案「清零」，不排除在短時間內於不同區域，展開不同規模或形式的強制檢測行動。

張認為，過去一星期進行3次「受限區域」強制檢測，行動具成效，其中佐敦的封區行動涉及超過150幢樓宇，最終發現13宗確診個案，陽性比率為0.17%。而油麻地封區行動在300多個檢測樣本中，找到1宗確診個案，陽性比率約0.3%，並向約30位在「受限區域」無遵守強檢的市民發出定額罰款通知書，會繼續追查「漏網之魚」。

他又指，自第四波疫情爆發，環保署及渠務署聯同港大組成的專家團隊，採用研發階段的方法輔助抗疫，進行渠網分析和策劃取樣檢測，在有感染群組的屋苑追蹤潛在患者，成功在彩雲(二)邨找到10宗感染個案。團隊其後集中在油麻地、深水埗等地區進行污水檢測。政府考慮指定佐敦「受限區域」的範圍時，參考因素包括污水檢測呈陽性的街區分布等，早前佐敦「受限區域」行動找出13宗確診個案。

食物及衞生局局長陳肇始亦在網誌表示，本港疫情仍然反覆，本月15至28日的907宗個案中，有38%都是源頭不明，政府會採取更果斷和嚴厲的措施，按區域針對性地擴大強制檢測。她指自第4波疫情以來，全港已有超過100座大廈因為有2個或以上單位出現無關連確診個案，或污水檢測呈陽性而被納入強制檢測。她強!，在決定採取甚麼檢測層次或方案時，會考慮確診個案的數目、相連性和分布，以及環境和樓宇質素等，特別是喉管和大廈管理等。