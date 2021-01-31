黎智英保釋上訴終院明審理　兩兒與父親閒話

被控欺詐及違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，因律政司就其保釋提出上訴，從上月31日除夕夜再度將他判處還押，並於本月14日由荔枝角收押所轉倉至赤柱監獄，還押至今已在獄中度過第31天。律政司就其保釋提出上訴一案將於明日(2月1日)審理，今早(31日)約8時半黎智英2名兒子黎見恩和黎耀恩，再度前往赤柱監獄探望父親，2人兩手空空前往，未有帶備任何物件。

身穿深色外套的長子黎見恩，於約早上8時25分先抵達赤柱監獄，他背上背包先進入院所等候，其後約4分鐘後，次子黎耀恩則穿着淺色外衣撓手而行，並跟現場記者點頭示意。2人於監獄外會合等候，再乘坐懲教署用車進入院所。

不足一小時，黎見恩和黎耀恩於早上9時40分一同離開赤柱監獄，2人指父親情況「幾好」，又指雙方只是傾談「閒話」，隨即步行離去。

73歲的黎智英上月初被控欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，不准保釋，須交由懲教署看管，至上月23日，黎獲高院法官李運騰批准以現金1,000萬元及不可離家等多項條件保釋外出。

律政司其後提出上訴，終審法院於上月31日決定將黎交由懲教署看管，有關上訴排期至明日審理。至於黎涉及的上述兩案，均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。