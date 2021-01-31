香港人口老化加劇　去年新生人口劇減17%　死亡人數首超新生兒　

勞工及福利局局長羅致光今日(31日)發表網誌，披露過去一年本港出生率及長者死亡率呈兩極發展，去年首11個月，新生嬰兒數目較2019年同期下降了17%，而去年的長者死亡率卻創新高，首11個月共錄得46,414人口死亡，即平均每天有約139人離世，較2019年同期增加了4.4%，上述情況令去年的死亡人口數字首次超越新生嬰兒數目。

羅致光指出，去年首11個月新生人口下降，原因是前年下半年本港出現反修例風波，社會不穩定導致9個月後的生育數字大幅度減少。不過，出生銳減的問題今年或持續，羅續稱，雖然去年是鼠年、雙春兼閏月，但去年首11個月的註冊結婚數字，較2019年同期下降了超過4成，加上2020年的疫情及經濟情況，預計今年本港的生育率可能會進一步下降。

本港可能出現連續2年人口下降，且自2014年的61,290下降至2019年的53,168，減少了13%，這個現象對未來人力供應有一定影響，羅預警，未來數年的幼兒及學前服務的需求會下降，2026年的小一入學，一年之間減少了近七千人，以平均27人一班計算，都少了259班學生。2038年的大學收生會面對大挑戰，2042年的大學畢業生進入勞動巿場的數目會明顯下降。