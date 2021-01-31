院舍長者死亡率突飆　羅致光憂現「港式孤獨死」

老人院舍在新冠疫情期間，為保院友安全謝絕探訪，令家屬難以探望院內至親。勞工及福利局局長羅致光今(31日)在網誌表示，不論是資助安老宿位或輪候資助安老宿位的長者，去年的粗死亡率都有明顯上升，其中居於資助安老宿位長者的粗死亡率更升破18%，相當於每天都有13.5人死亡。但他認為，在流感個案大幅度下降，及新冠病毒感染率不高的情況下，長者死亡率亦上升，很大可能是其他因素導致。

羅致光表示，疫情期間院舍除體恤原因及公務外，一律不得探訪，而居於社區的長者亦減少社交，他認同會影響長者精神健康。他引述外國有研究顯示，在安老院每2名死於新冠病毒的長者，便有1名長者因孤獨而死亡，指雖然香港情況不盡相同，但亦應引以為戒。

他強調，未來的疫苗接種、病毒檢測能力提升、檢測費用下降等，都有助當局考慮如何有序及安全地逐步恢復安老院探訪，重申全面回復社區安老支援服務，讓長者精神健康得以改善，亦是當局未來重要的工作。