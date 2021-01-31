煥然懿居二期半數單位撥作2及3房戶　料2023年預售

市區重建局行政總監韋志成今日（31日）於網誌表示，土瓜灣「煥然懿居」餘下的43個「首置」貨尾單位已完成審批工作，於上周三(27日)及周五（29日)供合資格申請者揀選單位，至今共有40伙單位完成買賣手續，當中包括28伙3房單位。他又指期望於2023年推出「煥然懿居二期」單位。

他稱，從過去2天銷售、合共40個申請者當中，發現31個屬家庭申請者，並以3房戶型為購買目標。約6成購買3房戶型的申請者屬於「80後」甚至「90後」的3人和4人家庭，並大多育有1至2名年幼子女，傾向面積較大、房間數目較多的單位。「80後」夫婦吳先生和太太為令兒子在成長過程中有更多活動空間，選擇了3房單位，讓兒子日後有自己的房間外，亦可容納外傭幫忙打理家居。

至於一房單位的設計，以及有獨立廚房的戶型，則最受一人申請者歡迎，首天揀樓全數被揀選和售出。

韋指，下一批申請者將在本周三(3日)揀選餘下3伙單位，並預計最快今年4月交付單位予買家安排入伙。他又指，根據是次發售「首置」單位的經驗，「煥然懿居二期」項目初步計劃將260個「首置」單位的一半數量，撥作2房及3房戶型，餘下的一半單位，則以一房戶型設計，並不會提供開放式單位作選購，並爭取新一批單位能夠推前在2023年預售。